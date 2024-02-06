市監總局：持續糾治市場不當競爭及干預行為

市場監管總局登記註冊局局長任端平（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局登記註冊局局長任端平在回答記者提問時表示，市場監管總局認真落實黨中央、國務院決策部署，堅決破除行政性壟斷和行業壁壘，著力糾治經營主體反映強烈的限制企業遷移、設置進入壁壘、謀求自我小循環等地方保護主義行為。下一步，市場監管總局將通過推動《公平競爭審查條例》加快出台、縱深推進民生領域反壟斷執法專項行動及細化完善反壟斷反不正當競爭制度規則，持續糾治不當市場競爭和市場干預行為。



有記者提問，近日，國務院辦公廳督查室發布公告，面向社會征集影響營商環境建設的問題線索及意見建議。其中一項內容就是“有關地方和單位對外地和進口商品、服務採取歧視性措施，實施地方保護的各類優惠政策，對外地經營者在本地的投資或設立的分支機構實行歧視性待遇”，請介紹一下市場監管總局在防範和查處排除限制競爭行為方面採取了哪些措施，下一步還有哪些打算？



任端平表示，習近平總書記強調，要“加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割”。李強總理指出，要加大力度清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的規定做法，切實保障各類所有制企業平等參與競爭。



市場監管總局認真落實黨中央、國務院決策部署，堅決破除行政性壟斷和行業壁壘，著力糾治經營主體反映強烈的限制企業遷移、設置進入壁壘、謀求自我小循環等地方保護主義行為。



一是持續完善公平競爭制度規則。貫徹落實新修改的《反壟斷法》，修訂出台《國務院關於經營者集中申報標準的規定》。出台《禁止壟斷協議規定》《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》等5部規章，發布《關於行業協會的反壟斷指南》《濫用行政權力排除、限制競爭執法約談工作指引》等文件。



二是堅決破除地方保護和行政性壟斷。大力糾治限定交易、妨礙商品要素自由流通等行為，2023年全國市場監管部門依法查處濫用行政權力排除、限制競爭案件39件。深入實施公平競爭審查制度，指導各地區、各部門修訂或者廢止妨礙統一市場和公平競爭的政策措施1.76萬件。