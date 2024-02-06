司法部：將推動立法工作完善法治化營商環境

司法部立法二局負責人郭啟文（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，司法部立法二局負責人郭啟文在回答記者提問時表示，按照黨中央、國務院有關決策部署和國務院立法工作計劃要求，司法部積極推動優化營商環境相關法律、行政法規的制修訂工作。下一步，司法部將重點圍繞經營主體關心關注的問題，按照黨中央、國務院決策部署和國務院立法工作計劃要求，積極推動相關立法工作，不斷完善我國法治化營商環境。



有記者提問，習近平總書記多次強調，法治是最好的營商環境。請問，司法部在構建法治化營商環境方面有哪些重點舉措？



郭啟文表示，習近平總書記強調，要充分發揮法治固根本、穩預期、利長遠的重要作用。按照黨中央、國務院有關決策部署和國務院立法工作計劃要求，司法部積極推動優化營商環境相關法律、行政法規的制修訂工作。



一是推動修訂完成《國務院關於經營者集中申報標準的規定》。今年1月22日國務院正式公布修訂後的規定，此次修訂立足我國國情和現階段經濟發展客觀要求，統籌發展與安全、活力與秩序，適時調整經營者集中申報營業額標準，進一步降低經營者集中的制度性交易成本，促進投資併購，激發市場活力，同時提升我國反壟斷審查效能。

