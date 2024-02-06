商務部：將持續推動“外資24條”落地見效

商務部外國投資管理司司長朱冰（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，商務部外國投資管理司司長朱冰在回答記者提問時表示，中國政府高度重視穩外資工作，始終注重以建設市場化、法治化、國際化一流營商環境來吸引外資。下一步，商務部將繼續推動各項舉措加快落地見效，如果外資企業在享受相關政策時遇到任何困難和問題，都可以向我們反映，幫助我們更好地推動“外資24條”落地見效。



有記者提問，促進外資企業在華發展，需要進一步完善市場化、國際化、法治化的一流營商環境。去年國務院印發了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，能否請商務部介紹一下這個《意見》的落實情況？



朱冰表示，中國政府高度重視穩外資工作，始終注重以建設市場化、法治化、國際化一流營商環境來吸引外資。去年8月，商務部會同中央宣傳部、中央網信辦等29個部門，廣泛聽取跨國公司、外資企業，中國歐盟商會、中國美國商會等外國商協會，以及部分地方政府等各方面的意見建議，聚焦外資企業關注的營商環境問題，按照“從企業中來，到企業中去”的原則，集中回應了外資企業對中國投資環境的關切和訴求，針對性地提出了一批政策舉措，在此基礎上，報請國務院印發了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，就是大家常說的“外資24條”。



政策發布到現在有半年的時間，各部門、各地方按照職責分工正在抓緊推動各項政策舉措的落實。前不久，商務部會同有關部門對“外資24條”的落實情況進行了階段性的梳理評估，並且採用問卷調查的形式和座談會的形式，聽取了外資企業的評價。總體來看，超過六成的政策舉措已經落實，或者已經取得了積極進展，絕大部分外資企業整體評價良好。