發改委：實現“五個更好”切實解決企業困難

國家發展改革委法規司司長孟瑋（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委法規司司長孟瑋在回答記者提問時表示，建設市場化法治化國際化一流營商環境需要持續用力、久久為功。下一步，重點聚焦經營主體突出關切，採取有力措施，切實解決企業痛點難點卡點問題，著力做到“五個更好”，即更好維護公平競爭、更好保護合法權益、更好擴大制度型開放、更好推進利企便民及更好實現整體提升。



有記者提問，2月2日國務院常務會議強調，一體推進強市場促公平、強服務增便利、強法治穩預期、強開放提質量、強改革抓創新等工作。今年國家發展改革委將重點部署哪些工作？



孟瑋表示，建設市場化法治化國際化一流營商環境需要持續用力、久久為功。剛剛召開的國務院常務會議對優化營商環境工作作出最新部署和安排，我們將認真抓好貫徹落實。下一步，重點聚焦經營主體突出關切，採取有力措施，切實解決企業痛點難點卡點問題，著力做到“五個更好”。



一是著力破除各類不合理限制，更好維護公平競爭。針對仍然存在的各類“旋轉門”、“玻璃門”，我們將進一步完善市場准入制度體系，推動市場准入效能評估全覆蓋，創新完善招標投標體制機制，清理涉及不平等對待企業的法律、法規、規章、規範性文件，破除地方保護和所有制歧視。



二是著力完善頂層設計，更好保護合法權益。針對法治化保障不夠有力的短板弱項，今年我們將重點圍繞法治化營商環境，推動出台政策性文件，促進立法、執法、司法、守法各個環節同步發力，解決一批法治化營商環境中的突出問題。加強宏觀政策取向一致性評估，營造穩定透明可預期的制度環境。



三是著力促進跨境投資便利化，更好擴大制度型開放。針對外資企業關注的市場准入、產業合作等議題，我們將推動出台更大力度吸引和利用外資行動方案，繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作，持續提升“我國”對全球要素資源的吸引力。