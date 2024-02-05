11萬億，全球最大芯片公司誕生

中評社北京2月5日電／據鳳凰網報導，隨著全球數字化轉型的加速，半導體行業迎來了前所未有的發展機遇。芯片，作為現代科技發展的核心，其重要性日益凸顯，被譽為技術界的“心臟”。



在這一背景下，全球最大芯片公司誕生，市值達到11萬億，是台積電市值的兩倍，這究竟是怎麼一家公司？憑什麼如此厲害？



說到全球最大的芯片公司，大家可能會想到英特爾，台積電、英特爾、三星等公司，但隨著人工智能時代的到來，英偉達成為了全球芯片的一匹黑馬。



最近，一場令人矚目的壯麗景象在科技領域上演——英偉達股份有限公司，一舉躍升至全球首座市值過萬億美元的芯片巨人，成功交替台積電、三星等勁敵榮登世界舞台。縱觀全球市場，英偉達市值已經達到驚人的1．63萬億美元，這是何其龐大而又氣吞山河般的數字。換算成人民幣，這個數字已逾越11萬億元大關。我們必須承認，對於英偉達來說，這無疑是一個載入史册的裡程碑時刻，它不僅代表著英偉達在行業中的突出表現和領先地位，也標志著國際社會對其產品實力和技術創新能力的高度認可。這11萬億元可謂是實實在在的數字，相當於2個台積電和4個三星，此次登頂，讓英偉達在全球市場上脫穎而出，成為毋庸置疑的“芯片之王”， 頗為振奮人心。但你知道嗎，這家全球最大芯片公司，起步時候可謂是小到不能再小了。



1993年，一群對計算機圖形充滿激情的小夥伴在美國加州創立了英偉達。創始人之一的黃仁勛，這位哥們兒有個夢想，就是想讓計算機圖形變得更加逼真、更加美觀。那個時候，別說逼真了，能在電腦上跑個簡單的3D游戲都很了不起。所以，黃仁勛他們的目標就是要做出世界上最好的圖形處理器（GPU），讓電腦的圖形顯示能力大大提升。剛開始，英偉達就像很多初創公司一樣，面臨著各種困難和挑戰，但他們靠著一股子不服輸的勁兒，逐漸在技術上取得了突破。他們推出的GPU不僅圖形處理能力強大，而且效率高，慢慢地，這讓英偉達在游戲玩家和專業圖形設計師中積累了不錯的口碑。這還主要歸咎於英偉達對技術比較痴狂，它總能在別人想不到的地方取得突破。比如他們的CUDA技術，就讓GPU不僅能處理圖形，還能進行複雜的計算任務，這在當時簡直是翻天覆地的創新。



後來，他們又投入了人工智能領域，推出了專門的AI芯片，這些都是讓英偉達一步步站上世界頂峰的重要技術革新。可不要以為英偉達只會折騰技術，他們在市場上也是相當精明。他們不僅和游戲開發商緊密合作，確保自家的GPU能得到最好的游戲體驗，還不斷擴展自己的客戶群，從個人消費者到企業級用戶，甚至是超級計算中心都有涉獵。不僅如此，英偉達還建立了遍布全球的銷售和供應鏈網絡，確保自己的產品能快速響應市場需求。英偉達之所以能從一個小公司成長為現在全球市值最大的芯片公司，靠的是什麼？