發改委：多舉措持續建設穩定公平營商環境

國家發展改革委副秘書長肖渭明（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副秘書長肖渭明在回答記者提問時表示，加快建設全國統一大市場是以習近平同志為核心的黨中央從全局和戰略高度作出的重大部署，營造穩定公平透明可預期的營商環境是其主要的目標之一。國家發展改革委會同有關方面從市場的基礎制度更加統一銜接、市場設施更加高效聯通、建立約談通報制度等方面推動各項任務的落實落地。



有記者提問，我們知道加快建設全國統一大市場有利於打造市場化、法治化、國際化營商環境，請問相關部門對此開展了哪些工作，下一步如何進一步推動這些工作落實？



肖渭明說，加快建設全國統一大市場是以習近平同志為核心的黨中央從全局和戰略高度作出的重大部署，營造穩定公平透明可預期的營商環境是其主要的目標之一。國家發展改革委會同有關方面從以下幾個方面推動各項任務的落實落地。



從立的方面看，市場的基礎制度更加統一銜接，全面開展新版市場准入負面清單修訂，《關於規範招標投標領域信用評價應用的通知》印發實施。市場設施更加高效聯通，全國高速公路服務區近九成已建設預留充電停車位，全國土地二級市場線上交易服務平台開通運行，上線了全國12315消費投訴信息公示平台。市場監管更加公平統一，印發實施《制止濫用行政權力排除、限制競爭行為規定》，構建跨區域線上案件協查、執法協助、聯合執法機制。



從破的方面講，建立了不當干預全國統一大市場建設行為問題整改和典型案例約談通報制度，開展了妨礙建設全國統一大市場問題線索核實整改工作，組織各地清理妨礙建設統一市場和公平競爭的規定做法，推動開展工程建設和招標投標等領域不當市場干預行為的專項整治，切實為經營主體解決了實際困難。