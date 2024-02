“這些落後的東西”，中國人還在搶

中評社北京2月5日電/據鳳凰網報導,2023年,最慘的品牌是豪華品牌。



再不努力就只能買BBA了,婚車拋棄BBA了,BBA要被問界和理想打殘了……被唱衰了整整一年後,長安汽車董事長朱華榮又站出來踩了一腳。



“都進入電動車時代了,我們很多合作夥伴對於新的汽車的體驗,不能說無知,真的是無感……所以你要想想這些人有多落後,我今天真的是毫無疑問地說,毫不客氣地說,奔馳寶馬奧迪,這些落後的東西……”



曾幾何時,大奔是面子的象徵,奧迪是身份的象徵,多少女孩想“坐在寶馬車上哭”,時代拋棄你的時候不和你打一聲招呼,屬於BBA的時代就這樣畫上句號了嗎?



2023年,寶馬奔馳奧迪(BBA)一改2022年的下滑態勢,均實現同比增長,三大品牌在中國市場交付超過70萬輛,加起來在豪華車市場占比超過7成。



寶馬銷售82.49萬輛,同比增長4.2%,再次蟬聯豪華品牌冠軍;奔馳緊隨其後,賣出76.5萬輛,同比增長1.8%;奧迪在華共計交付72.9萬輛,排名第三,增幅達到13.5%。



40萬元的全新品牌,60萬元的國產MPV,100萬元的中國汽車天花板,150萬元的未來之星……在魔幻的中國市場被中國品牌圍攻了整整一年後,臆想中揚眉吐氣,江山易主的一幕還沒有出現。



不只一線豪華始終堅挺,二線豪華也沒有如預期般隕落。2023年,凱迪拉克在中國交付超18.3萬輛,只比2022年少了3000輛;雷克薩斯在中國銷售18.14萬輛,與2022年相比也就少了2500輛;林肯同比下滑11.72%,由於基數小,其實也只是少賣了1萬輛。



大多數人都沒有預料到,2023年被傷得最深的是保時捷,這個曾經“每賣出3輛,就有一輛銷往中國”的豪華品牌下滑15%,在中國市場交付量為7.93萬輛。



值得一提的是,中國市場還是保時捷全球唯一銷量下滑的單一市場。至此,中國保持多年的“保時捷最大單一市場”稱號,2023年被北美市場取代,後者全年銷量8.6萬輛,同比增長9%。



更多的是好消息。紅旗依舊保持了高增長,銷量突破37萬輛,同比增長29.5%,連續第三年成為中國市場第四大豪華品牌;沃爾沃在中國銷量將近17萬輛,同比增長5%;捷豹路虎在中國市場銷量達到10.64輛,同比增長25%。



總而言之,縱觀豪華車市場排行榜,升的比降的多,賣的比丟的多,傳統豪華品牌的地位一時間仍然難以撼動。乘聯會數據顯示,2023年國內豪華車市場批發銷量為339萬輛,同比增長9.7%。



也不能說是順風順水,大多數豪華品牌守住銷量的背後是降價求生。2023年,雷克薩斯和保時捷這樣的“加價神車”已經光環不在,在這場由New money引發的價格戰下,Old money們也未能幸免。



01



永遠被對標,總是被超越



你的競爭力往往取決於你的對手。



在汽車的世界裡更是如此,每款新產品在上市發布時總要回答的一個問題就是,你的競品是誰。回答了這個問題,也就告訴了大家你是誰。



過去,品牌與品牌之間拘著面子,彼此隱晦地表達著想要幹掉對方的雄心壯志。最近兩年,隨著競爭的激烈,幾乎所有想要彰顯豪華調性,高貴血統的品牌都將槍口對准了BBA。



2021年年底,蔚來汽車總裁秦力洪在被問起和新勢力之間的關係時說,“我們更看重和BBA這些主流傳統燃油豪華車型的對比關係……我們未來應該能把BBA格局變成NBA。



2022年初,華為常務董事、終端業務CEO、智能汽車解決方案BU董事長餘承東在華為內部講話中表示,華為要一年幹翻特斯拉,銷量迅速超過200萬輛,在30萬~50萬元區間取代BBA。



2023年二季度業績電話會上,理想汽車董事長兼CEO李想放話,有信心在2024年提前挑戰奔馳、寶馬、奧迪在中國區的銷量,努力成為中國市場銷量第一的豪華品牌。



力壓、碾壓、艶壓……在官方新聞稿和公開場合,總是可以聽到類似的言論。和BBA一樣總是被超越,永遠被對標的還有保時捷。



小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在2022年9月,新旗艦SUV小鵬G9上市之際就準備好接班了,“如果說保時捷是上一個時代的標杆,那麼小鵬G9將接棒成為新時代的標杆。”



連雷軍自己都覺得有點貴的小米汽車,將對標保時捷寫在了PPT上。2023年12月28日,小米首款車型SU7正式亮相,這款被定義為“C級高性能生態科技轎車”的產品,直接對標保時捷Taycan Turbo。



高合汽車創始人丁磊心心念念打造中國保時捷,2020年為了給HiPhi X預熱,高合在紐約、倫敦、東京和北京、上海的地標性戶外大屏上高調喊話,保時捷就是當時被致敬的目標之一。



“Hi Porsche,You said you couldn’t find the car of your dreams, so you built it yourself.We know how that feels。”大概意思是說,保時捷你好呀,你說“你找不到夢想之車,因此決定動手造一台”,我懂你。



這樣的例子還有很多。



有意思的是,和豪華品牌一樣搶手的還有他們的銷售。新勢力們對豪華車銷售表達出了十分濃厚的興趣。這些後起之秀們也明白,豪華車賣的不只是產品,更多的是品牌和服務,擁有了豪華車的銷售,就從理論上擁有了豪華車的服務。



02



不懼價格戰,BBA不是軟柿子



面對中國品牌的圍獵,BBA們會坐以待斃嗎?



2023年,特斯拉開啟的價格戰讓諸多品牌如臨大敵,更是拉開了一整年的降價序幕。



2024年一開年,特斯拉舊計重施,卻沒有翻起太大水花,起起伏伏的價格令消費者有些審美疲勞了,反倒是奔馳的怒掀桌子讓人感受到了更多的誠意與寒意。



不久前,有媒體報導,奔馳最熱銷的C系列最高降幅達到11萬元,GLA也直降了7.5萬元,這輪降價之後,30萬元將一輛全新奔馳開回家過年不再是夢想。



燃燒了一整年的價格戰中,高高在上的豪華品牌也沒能幸免。豪車降價已經不是新聞了,排在豪華車市場第四和第五位的凱迪拉克和雷克薩斯,就是靠著“以價換量”守住了銷量基盤。現實也證明,只要品牌敢降,消費者就真的會買。



比如,凱迪拉克主銷車型CT5降幅一度達到了9萬元,原本指導價在28.97萬至36.17萬元的新車起售價降到20萬元以下。12月18日至2024年1月15日期間,凱迪拉克還推出員工內購活動,有消費者“奇怪”的表示,“這不是經銷店都的活動嗎,什麼時候我們也算內部了?”



無論如何措辭,降價確實是豪華品牌的殺手鐧,凱迪拉克CT5在中國銷量見漲,成為全球功臣。內部人士在論功行賞時說,“中國是我們最大的CT5市場。”



定位高於BBA的保時捷則迎來了入華20年以來的最大降幅。2023年,保時捷銷量下滑,除了911系列的價格尚算堅挺之外,2022年還在加價的帕拉梅拉終端打到9折,保時捷Macan打到了8折,與部分品牌相比,這樣的折扣力度還稱不上有吸引力。



豪華品牌以價換量已經是不爭的事實,乘聯會數據顯示,2019~2023年,國內豪華車均價已從34.04萬元下降至32.8萬元。然而,與大多數尚未盈利的新豪華們相比,老貴族們的底氣是營收和盈利。



2023年全年的經營業績尚未公布,從2023年前三季度看,寶馬營收1125.3億歐元,同比增長9.2%;淨利潤為95.51億歐元,同比下降41.8%;奔馳營收1129.57億歐元,淨利潤153.34億歐元,同比上漲2%;奧迪營收504億歐元,同比增長13%,營業利潤為46億歐元,同比下滑26.4%。



奔馳抱走了最掙錢豪華品牌的稱號,可淨利潤下滑的寶馬和奧迪仍然很有錢。