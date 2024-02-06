市監總局：將持續依法整治擾亂市場秩序行為

市場監管總局登記註冊局局長任端平（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，市場監管總局登記註冊局局長任端平在回答記者提問時表示，市場秩序是營商環境的核心要素，涉企收費問題關係企業核心利益，治理亂收費、亂罰款是為經營主體減負的重要舉措。黨中央、國務院高度重視，要求堅決制止亂收費、亂罰款、亂攤派行為。市場監管總局認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入開展收費治理，依法整治擾亂市場秩序行為，切實維護企業和消費者合法權益。



有記者提問，我們注意到，這次國常會對修改和完善涉及罰款事項的行政法規也作出了強調，亂罰款、亂收費一直是企業和群眾呼聲比較多的問題，想請問市場監管總局對此有何安排和部署？下一步會採取哪些舉措？



任端平表示，市場秩序是營商環境的核心要素，涉企收費問題關係企業核心利益，治理亂收費、亂罰款是為經營主體減負的重要舉措。黨中央、國務院高度重視，要求堅決制止亂收費、亂罰款、亂攤派行為。市場監管總局認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，深入開展收費治理，依法整治擾亂市場秩序行為，切實維護企業和消費者合法權益。



一是深入推進收費治理。2023年，各級市場監管部門共檢查涉企收費單位7.9萬家，罰沒4.3億元，退還企業21.6億元。共檢查政府部門及其下屬單位1.2萬家，為企業退還費用6.2億元。檢查金融領域收費單位5500餘家，為企業退還費用8.4億元。

