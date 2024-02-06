發改委：多措並舉進一步激發民間投資活力

國家發展改革委法規司司長孟瑋（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委法規司司長孟瑋在回答記者提問時表示，民間投資在全社會固定資產投資中占比較高，是民營經濟發展的重要物質基礎。今年，我們將重點做到“四個一”，也就是用好一個新平台、建好一個項目庫、實施一個新機制、暢通一個好渠道，力爭通過這“四個一”進一步激發民間投資活力。



有記者提問，全國發展改革系統投資工作會議提到了要讓民間投資有得投、投得好、進得來等目標。請問，今年國家發展改革委將在優化民間投資環境方面有何考慮？下一步，將如何進一步調動民間投資的積極性？



孟瑋表示，民間投資在全社會固定資產投資中占比較高，是民營經濟發展的重要物質基礎。國家發展改革委始終高度關注民間投資工作，去年7月我們專門印發了一個通知，提出了調動民間投資積極性的17條針對性舉措。今年，我們將重點做到“四個一”，也就是用好一個新平台、建好一個項目庫、實施一個新機制、暢通一個好渠道，力爭通過這“四個一”進一步激發民間投資活力。



一是用好一個新平台，持續做好向民間資本推介項目。去年9月，我委建立了全國統一的向民間資本推介項目平台，截至今年1月末，已吸引民間資本參與項目1591個，總投資規模19808億元。我們將持續做好這項工作，暢通項目信息獲取渠道，吸引更多民間資本參與到國家重大項目建設中來。



二是建好一個項目庫，加大對重點民間投資項目的支持力度。從各地重點民間投資項目中，常態化篩選一批符合政策要求、投資規模大、示範性強的項目，納入全國重點民間投資項目庫。同時，向銀行等金融機構推介項目，加大融資支持；把符合條件的項目納入國家重大項目用地保障機制，加強土地要素保障；推動各地協調聯動，加快前期手續辦理。



三是實施一個新機制，規範實施政府和社會資本合作。我們將抓緊出台特許經營管理辦法、特許經營方案編寫大綱、特許經營協議範本等配套文件，搭建政府和社會資本合作項目信息系統，做好統籌指導，切實拓寬民營企業參與基礎設施投資的空間，最大程度鼓勵民間資本參與政府和社會資本合作項目。