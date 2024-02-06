國家發改委：優化營商環境取得明顯成效

國家發展改革委副秘書長肖渭明（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月6日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室2月5日舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委副秘書長肖渭明在會上表示，過去一年，國務院各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持問題導向、需求導向，切實轉變職能、提升效能，加快推進重點領域和關鍵環節改革，推動出台了一批切實可行、務實管用的政策舉措，優化營商環境取得明顯成效，市場化、法治化、國際化和政務服務水平進一步提升，為推動經濟總體回升向好提供了有力支撐。下一步，將持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為推動高質量發展、加快中國式現代化建設持續注入強大動力。



肖渭明說，營商環境是企業生存發展的土壤。習近平總書記多次強調，要營造市場化法治化國際化一流營商環境。2024年2月2日，國務院常務會議聽取了關於優化營商環境有關情況的匯報，對下一步工作進行部署安排。李強總理明確要求，要更加注重回應經營主體突出關切。下面我向大家簡要介紹相關情況。



過去一年，國務院各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持問題導向、需求導向，切實轉變職能、提升效能，加快推進重點領域和關鍵環節改革，推動出台了一批切實可行、務實管用的政策舉措，優化營商環境取得明顯成效，市場化、法治化、國際化和政務服務水平進一步提升，為推動經濟總體回升向好提供了有力支撐。

