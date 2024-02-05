縣城返鄉置業卷瘋了：攬客、買房就送年豬

中評社北京2月5日電／據鳳凰網報導，春節，是中國人口從城市到鄉鎮的一次大遷徙。作別繁華，回到故土，那座縈繞著鄉音的小城又變了模樣，這裡有商業的新業態、新模式、新場景，這裡也有讓我們心生溫暖的人情世故。值此甲辰龍年春節之際，時代周報、時代財經、消費者報道聯合推出《小城大年》系列報道，關注小城裡的大生意、小城的變遷和冷暖。



“新春返鄉購置車位立減52000元”“新年住新房，7088元／平起”“新春置業，買房送年豬”。春節臨近，不少城市開始預熱“樓市春節檔”，置業顧問、房產中介的朋友圈裡年味十足。



與往年不同的是，今年除了房企賣力吆喝，各地主管部門也下場爭搶返鄉游子。



近日，湖北就開啓了2024年春節返鄉置業迎春安居嘉年華活動，共有1150個樓盤、24．02萬套房在綫上綫下供返鄉游子選購；重慶主辦2024年重慶返鄉置業展示服務活動，參展企業17家、商品房項目63個；江西南昌推出2024南昌新春購房展銷會，匯集30家房企的45個項目；江蘇鹽城拿出真金白銀補貼購房者，在鹽城經開區購買新建商品住房的，給予購房網簽合同總價1．5％的購房補貼。



諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪向時代周報記者表示，臨近春節假期，返鄉人流增加，潛在置業需求也相對增多，這對房企而言，是一個促銷去化的關鍵節點，因此房企密集開展新春置業節、返鄉置業節等營銷活動。



“今年多地為返鄉置業發力，向市場傳遞出了利好信號，促進購房需求釋放，提升樓市活躍度。預計2024返鄉置業情況或較上年有所好轉，但收入預期等暫未完全改善，置業效果有可能會低於預期。”關榮雪表示。