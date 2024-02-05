要求國民黨改革！學界發動連署提四大主張

多名學者今天提出“開放國民黨：我們的改革主張”倡議，號召有志者共同連署。（照片：AVAAZ社群連署平台） 中評社台北2月5日電／中國國民黨在2024大選中再度失利，學術界開出第一槍，包括台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中等多名學者今天提出“開放國民黨：我們的改革主張”倡議，號召有志者共同連署，透過“開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策”四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。



媒體報導，包括台北大學法律系教授王震宇、清華大學通識教育中心副教授方天賜、台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中、致理科技大學國貿系副教授張弘遠、台灣大學政治系教授張登及、政治大學法律系副教授廖元豪、中興大學國際政治研究所教授廖舜右、政治大學外交系教授盧業中今天發表共同連署聲明。



聲明中指出，1月13日“總統”“立委”選舉結束，國民黨再次失去執政機會，數百萬支持者挫折失望，未來會不會長期在野，更令支持者焦慮不安。雖然，2月1日國民黨贏得“國會議長”席次，讓支持者感到振奮。但要有效主導未來的立法議程，成為政治進步的領航者，國民黨還需要調整組織和路線。



聲明中表示，我們是一群對國民黨寄予厚望的學術工作者，無論是否為黨員，都曾經在不同時間以不同方式支持國民黨。同時也對於國民黨改革不夠快速、不夠徹底，而使台灣民主欠缺制衡走向失衡，深感憂慮。

