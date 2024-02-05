拜登、特朗普反對！日媒：這是豪賭

中評社北京2月5日電／據央視財經報導，日本最大的鋼鐵企業日本制鐵此前提出將收購美國鋼鐵公司的計劃，這一收購計劃遭到了美國鋼鐵工人聯合會的反對。當地時間2日，美國鋼鐵工人聯合會發表聲明稱，他們已經得到了美國總統拜登的支持。



日本制鐵2023年12月宣布，計劃收購有著120多年歷史的美國鋼鐵公司。 當地時間2日，反對這項收購計劃的美國鋼鐵工人聯合會發表聲明稱，他們反對被收購的立場已經獲得了美國總統拜登的支持。日本共同社報道稱，雖然總統無權直接阻止收購，但有可能成為實現收購的阻力。



日本制鐵是日本國內最大的鋼鐵企業，粗鋼產量全球排名第四；美國鋼鐵是美國第三大鋼鐵廠商，全球排名第27位。兩家公司如果實現合并，在全球的排名將上升到第3位。日本制鐵計劃以每股55美元的價格，溢價約四成收購美國鋼鐵的全部股份，收購總額為141億美元，這也是日本制鐵公司史上規模最大的一項收購案。日本制鐵方面近日表示，日本三大商業銀行已經同意為這一收購計劃提供貸款。



計劃公布以來，日本制鐵股價上漲了大約一成。不過， 有日本媒體把這項收購計劃稱為豪賭，因為美國的鋼鐵行業存在著根深蒂固的保護主義。 就在這一計劃公布後，美國商務部長雷蒙多表示，收購計劃將面臨嚴格審查，絕對不會支持導致美國鋼鐵業衰落的任何交易。多名美國國會議員也對日本制鐵的收購計劃表示反對。此外，正在參加美國總統選舉共和黨初選的美國前總統特朗普近日也表示，他會阻止這項收購。隨著美國大選的臨近，這一收購案也將面臨越來越大的不確定性。