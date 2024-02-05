國產操作系統第一股被列入軍隊采購暫停名單

中評社北京2月5日電／據每日經濟新聞報導，2月2日晚間，麒麟信安（688152．SH，股價44．11元，市值34．73億元）發布公告，因涉嫌串通投標，公司被列入軍隊采購網軍隊采購暫停名單，自1月29日起暫停參加軍隊采購活動。



麒麟信安表示，目前公司整體經營情況正常，在暫停日前已簽訂的相關合同仍可以正常執行。暫停期間，公司不能參加軍隊采購活動，公司產品仍可供應給軍工集團、渠道及行業客戶，預計該事項短期內將對公司經營產生一定影響，但不會影響公司的持續經營。



2020年10月登陸科創板，麒麟信安被譽為“國產操作系統第一股”，《每日經濟新聞》記者查詢發現，該企業近3年的營收中，有超過7成均來自國防業務，其招股書解釋，國防包括軍事管理機構、部隊、軍工集團及下屬單位。



公司：組織人員自查并積極准備申訴



在公告中，麒麟信安表示，上述事項正處於調查階段，公司內部高度重視，立即組織人員自查并積極准備申訴，爭取盡快消除該事項對公司的影響。公司將進一步建立健全內部控制制度，不斷提升規範運作水平，增強公司核心競爭力。



《每日經濟新聞》記者注意到，麒麟信安沒有透露暫停事項所涉及的具體內容，僅透露暫停機關為國防科技大學管理保障部采購和資產管理處。