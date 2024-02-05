趙少康支持學界四改革訴求　擊中國民黨要害

趙少康支持學者提出的四項國民黨改革主張。（照片：趙少康臉書） 中評社台北2月5日電／中國國民黨在2024大選中再度失利，學術界開出第一槍，包括台灣大學政治系教授左正東、淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中等多名學者今天提出“開放國民黨：我們的改革主張”倡議，號召有志者共同連署，透過“開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策”四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。前中廣董事長趙少康今天在臉書發文對此表示支持，認為內容切中時弊、擊中要害，且“矯枉必須過正”，若國民黨真能做到，一定會讓人耳目一新。



趙少康臉書全文如下：



開放國民黨刻不容緩



這次“總統”大選，我臨危受命，與友宜兄搭配參選，雖然最後沒有達成六成選民對政黨輪替的期待，深覺對不起他們，不過能夠竭盡心力，拉抬基層支持者士氣、凝聚團結力量，讓國民黨搶下52席“立委”，成為“國會”第一大黨，也算不虛此行！



今天有9位學界傑出人士發出“開放國民黨：我們的改革主張”公開信，並在網路發起連署，爭取社會支持，我仔細看了他們的倡議內容切中時弊、擊中要害，如果國民黨真能做到，一定會讓人耳目一新。國民黨的改革步伐緩慢，已經令人不耐，“青年赤字”現象必須盡速扭轉。



選前，我到6所學校跟年輕人面對面座談，看到的是他們對政治、經濟、兩岸發展的關心，一雙雙炙熱、單純的眼神，都是國家未來的希望。選前因為時間緊湊，無法履行幾所學校的邀約，選完了，我想完成與青年朋友的約定，繼續前進校園，下學期，希望有機會跟更多年輕同學在校園相遇。



我支持左正東兄等9位學界朋友提出的四項改革主張：



一、開放的組織—青年接棒



（一）不分區“立法委員”被提名人，四十五歲以下比例應不低於三成，女性比例應不低於四成，且每位被提名人僅能任職兩年。



（二）各級黨組織和中央黨部各部門應有四十五歲以下副主管至少一名，且三等親內無擔任縣市議員、“立委”、或縣市長者的比例應不低於一半。

