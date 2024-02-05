民眾黨告綠發言人吳琤、媒體　求償300萬

民眾黨副秘書長許甫赴台北地院提出民事告訴，提告民進黨發言人吳崢等3人。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）“立法院長”選前綠白“電話門”鬧得沸沸揚揚，台灣民眾黨認為民進黨發言人吳崢在過程中放話、造謠，民眾黨副秘書長許甫5日下午正式提告，而ETtoday及三立新聞網也因刊載相關新聞，被列為被告。民眾黨針對3方組織，總共求償新台幣300萬元。



“立法院”龍頭爭霸戰上周落幕，卻意外扯出綠白“電話門”隔空交火，綠營先透過媒體放話，隨後民進黨發言人吳崢跳出來指“柯文哲主動打電話給‘綠營一位醫界大老’，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選”，陳永興也發公開信證實自己居中穿梭。最後，柯陣營把整件事挑明，民進黨居中穿梭的人馬，一是廖紫岑、林煜喆，二是民進黨前主席卓榮泰在更稍早前，曾親自聯繫民眾黨“立委”黃珊珊。



台灣民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立在5日下午赴台北地方法院，正式提出民事告訴，提告民進黨發言人吳崢等人。



許甫表示，今天提告對象是民進黨發言人吳崢與民進黨、ETtoday記者陶本與東森新媒體公司、三立新聞網記者高逸帆與三立電視公司，各求償100萬元，總額是300萬元。提告的事由是妨礙名譽權，事由是2月1日ETtoday、三立新聞網2家媒體先後以內幕的方式報導柯文哲主動致電民進黨高層，希望能交換“立法院長”選黃珊珊，副院長選民進黨的人選，但這完全與事實顛倒。後續吳崢又在臉書PO文指柯文哲主動打電話，所以我們一並提告。



許甫說，提告民事而非刑事是我們的訴訟策略，也因為提告民事沒有偵查不公開的問題，可以將訴訟過程一五一十明明白白地公眾於世。



媒體追問，為何沒有提告綠營醫界大老陳永興？許甫指出，陳永興是把自己從頭到尾瞭解的過程以公開信陳述，吳崢是在沒有瞭解事情全貌，或是瞭解還依舊用顛倒是非的方式PO文，同時吳崢主張民進黨高層、府院黨經過完全的授意才說出，所以我們提告吳崢與民進黨。

