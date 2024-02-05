重大疾病預防及健康促進項目啟動

中評社北京2月5日電／據新華社報導，2月4日，國家衛生健康委人口文化發展中心“重大疾病預防及健康促進”項目啟動儀式在北京召開。



啟動儀式由國家衛生健康委人口文化發展中心主辦，中心“重大疾病預防及健康促進”項目辦公室承辦。全國愛國衛生運動委員會辦公室副主任、國家衛生健康委規劃發展與信息化司司長毛群安以視頻形式致辭。國家衛生健康委人口文化發展中心主任張建兵、國家衛生健康委人口文化發展中心副主任劉健、“重大疾病預防及健康促進”項目辦公室副主任副主任張朝棋、中國生物化學與分子生物學會臨床醫學分會主任委員康熙雄、國家癌症中心癌症早診早治辦公室主任陳萬青等相關醫學領域專家、項目辦公室成員、新聞媒體代表近五十餘人現場出席活動。



毛群安表示，重大疾病預防是實現“每個人都是自己健康的第一責任人”的重要抓手，是促進百姓健康新生活的有力保障。老百姓不僅希望得病之後能夠及時的得到醫治，也希望通過健康促進，不生病、少生病、不得大病。健康中國建設的根本目的是全民健康，全民健康就是指每一個人都不能落下，是全人群全生命周期的健康，讓每個人在他不同的生命階段都能夠獲得理想的健康狀況。要實現這樣一個目標，就需要全社會的共同努力，共建共享。重大疾病預防及健康促進”項目的啟動，是積極落實健康中國戰略的有力舉措。希望項目通過科學準確的傳播重大疾病預防和健康促進相關知識，提高國民的健康素養和健康水平，為推進國民健康事業做出積極的貢獻。



張建兵表示，心腦血管疾病和癌症已成為中國居民健康的最大威脅，2023年11月，國家衛生健康委聯合多個部門制定《健康中國行動——心腦血管疾病防治行動實施方案（2023－2030）》和《健康中國行動——癌症防治行動實施方案（2023－2030）》，提出進一步完善心腦血管疾病防治和癌症防治體系建設，推進以治病為中心向人民健康為中心的轉變，提升群眾的健康素養水平，為增進群眾健康福祉、共建共享健康中國奠定良好基礎。希望在各方的共同努力下，“重大疾病預防及健康促進”項目能夠做出一些有益的工作和實踐，為推進國民健康事業做出更大的貢獻。



康熙雄表示，重大疾病預防和健康促進要落實在基層，是機遇，也是挑戰。高清醫學是一個更全面、更細致、更科學的醫學概念，它結合了大數據、多組學和人工智能等先進技術，旨在為患者提供更準確、更個性化的醫療服務。未來的醫學研究和實踐需要生物學、計算機、統計學、美學和臨床醫生等多方面的專家互學互鑒、精誠合作。



陳萬青表示，中國惡性腫瘤負擔日益加重，城鄉差異較大，地區分布不均衡，癌症防控形勢嚴峻；發達國家和發展中國家癌譜並存，防治難度巨大。中國正逐步將癌症預防和治療干預納入衛生計劃，這有助於降低未來的癌症負擔，同時推動抗癌創新藥物的發展。“重大疾病預防及健康促進”項目辦公室的成立是國家衛生健康委人口文化發展中心在癌症防控領域邁出的重要一步。我們將與項目辦公室密切合作，通過整合多學科資源、加強科研與臨床的結合、優化篩查策略和技術手段等措施，共同推進癌症防治工作的高效開展。



張朝棋表示，在科技迅猛發展的智能時代，通過倡導“家庭零重疾 社區新生活”的新健康生活方式，採用“三位一體創新”的工作方式，即由健康科普創新為源頭，推進健康技術創新，進而轉化為健康服務模式創新，從而引發和激活“基層人民”對健康新生活的向往和內在動力，以創新的工作模式為基層衛生健康事業發展注入新活力。