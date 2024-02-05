胡塞武裝稱美英再次空襲也門北部多地

中評社北京2月5日電／新華社援引也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台5日報導，美國和英國戰機4日晚間對也門北部多地發動了新一輪空襲。



據報導，美國和英國空襲打擊了也門薩達省首府薩達、該省北部的拜基姆地區以及位於紅海城市荷台達西北部的拉斯伊薩區等地。



美軍中央司令部4日發表聲明說，也門首都薩那時間4日清晨，隸屬該司令部的美軍攔截了一枚也門胡塞武裝使用的對地攻擊巡航導彈。當天上午，美軍又攔截了四枚胡塞武裝反艦巡航導彈，這些導彈當時正準備向紅海水域的船隻發射。



美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文當天接受美國全國廣播公司一檔早間新聞節目採訪時表示，美國打算在中東地區採取更多軍事打擊或其他行動，以繼續發出明確信號，即如果美軍受到襲擊或美方人員遇襲身亡，美國會作出回應。



3日晚間，美英曾對胡塞武裝控制的至少10個地點的30多個目標實施打擊，美國國防部稱這是“針對伊朗支持的武裝組織”的報復行動。美國國防部長勞埃德·奧斯汀在聲明中說，這次聯合軍事行動向胡塞武裝“發出明確信息”，“如果他們（胡塞武裝）不結束對國際商船和海軍艦船的非法襲擊，將繼續承擔進一步後果”。



4日，胡塞武裝首席談判代表穆罕默德·阿卜杜勒-薩拉姆表示，美英兩國的空襲“無法摧毀胡塞武裝的武器或限制其軍事行動和能力”，並稱將發動報復性襲擊。



新一輪巴以衝突去年10月爆發後，胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列的船隻，以示對巴勒斯坦的支持。胡塞武裝說，衹有以色列停火並允許人道主義援助物資暢通無阻運入加沙地帶，襲擊才會停止。為應對胡塞武裝的襲擊，美國去年12月牽頭組建護航聯盟，今年1月12日起同英國一起連續對胡塞武裝目標發動空襲。一些國家譴責美英兩國的軍事行動侵犯了也門主權，會加劇地區緊張局勢。