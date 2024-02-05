智利林火致死人數升至112人

中評社北京2月5日電／智利內政部副部長蒙薩爾韋4日說，該國中部瓦爾帕萊索大區近日發生的森林火災已造成112人死亡，其中32人身份已確認。



新華社報導，蒙薩爾韋在當天晚間舉行的新聞發佈會上說，受災地區仍有40處火點。當地天氣狀況將會于5日改善，利於救災工作開展。據估算，火災造成約1.5萬座房屋受損。



智利總統博里奇當天早些時候前往受災地區視察並召開新聞發佈會說，這場火災是智利自2010年8.8級大地震以來發生的最嚴重災難，政府將為火災遇難者舉行為期兩天的全國哀悼。他還表示，瓦爾帕萊索大區仍有多處活躍火點。隨著部分地區火勢減弱，救災人員將能更準確瞭解受災情況，遇難人數可能還會增加。



瓦爾帕萊索大區區長蒙達卡在新聞發佈會上表示，此次火災中有數個火點同時起火，不排除由蓄意縱火引起。



據智利媒體4日報導，瓦爾帕萊索大區森林火災2日晚開始蔓延至部分城鎮地區。有目擊者說，火勢蔓延極快，不少人未能逃脫。



新華社記者獲取的圖片和視頻顯示，受災地區部分城鎮有大量房屋和汽車被燒燬，樹木被燒得焦黑，天空中佈滿濃煙。



智利中部地區正經受熱浪，部分地區氣溫高達40度，高溫、乾旱、風勢多變增加了滅火工作的複雜性。根據智利政府有關部門數據，瓦爾帕萊索大區火災受災面積已超過1.1萬公頃。