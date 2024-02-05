朝野協商先合照　陳昭姿突怒嗆柯建銘超尷尬

民眾黨委員陳昭姿怒氣沖沖對著民進黨總召柯建銘大聲說，“柯總召你怎麼這樣對我”，現場氣氛一時顯得尷尬。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）今天是“立法院長”韓國瑜首次舉行朝野協商，台灣民眾黨“立委”陳昭姿日前因為印泥沾染關係導致投給黃珊珊的院長票成為無效票。今天首次協商，大家要合照時，陳昭姿走進來怒氣沖沖對著民進黨總召柯建銘大聲說，“柯總召你怎麼這樣對我，我們這麼多年好朋友，你怎麼可以這樣對我”，現場氣氛一時顯得尷尬。



最後在同為民眾黨“立委”黃珊珊等勸說下，要陳昭姿來合照，陳才不甘願的站在最旁邊合照。



陳昭姿在“立法院長”投票時，雖然蓋在黃珊珊格子上，但隔兩個位置的國民黨“立委”陳菁徽名字上卻沾染印泥，最後，在會議主席柯建銘判定下認為是無效票。柯建銘會後還說，陳昭姿就是投不下去黃珊珊。



陳昭姿雖然已經辭掉民眾黨黨團幹部，今天抓緊朝野協商機會，一深桃紅色外套，出現在協商會場， 還在大批媒體要進行合照時，陳昭姿對柯建銘咆哮說，“柯總召你怎麼可以這樣對我，我們這麼多年的好朋友，你怎麼可以這樣對我，我也不是故意的”。



最後陳昭姿在民眾黨其他“立委”勸說下，不甘願到一旁進行合照，柯建銘也沒有走過去對陳有說法，柯走回自己的位置坐下。反而是韓國瑜跟陳昭姿握手問候。