藍營兩個太陽？朱立倫：有更多引擎發動更好

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣今日在“立法院”接待前來拜會的國民黨主席朱立倫。對於朱、韓是否會成為國民黨“兩個太陽”，甚至韓的光芒會不會蓋過朱？朱立倫笑著表示，黨內有更多引擎來發動不是更好嗎？期待“立法院”在韓江帶領下能夠“福國利民”。



韓國瑜、江啟臣今日在“立法院”接待前來拜會的朱立倫，雙方閉門會談40分鐘，其餘與會成員還有國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及兼任國民黨組發部主委的國民黨“立委”許宇甄。



朱立倫於會後受訪，包括韓國瑜在內，其他與會成員都未接受媒體提問。



朱立倫表示，今天來向韓國瑜、江啟臣表達恭賀之意，大家也都知道，韓江當選，第一時間我們全黨就非常振奮，恭賀韓院長與江副院長，彼此大家也交換一些意見，最近我們在舉辦感恩巡迴茶會，收到很多地方意見，包括如何加強“立法院”的監督，“立法院”的改革方案，我們也要拜託在韓國瑜領導下，能讓改革方案一一落實。



有些人好奇說，韓國瑜當上“立法院長”，光芒會不會蓋過朱立倫，產生“兩個太陽”？



朱立倫指出，國民黨“立委”陳玉珍之前就說，我們黨內有更多引擎來發動不是更好嗎，更何況今天韓國瑜領導“國會”，這是我們大家共同的期待與光榮，我們不但表達恭賀，也期待“中華民國”的“國會”在韓國瑜及江啟臣帶領之下能夠“福國利民”。



另一方面，韓國瑜今日下午首度主持“立法院”朝野協商，是否要給韓國瑜一些建議？



朱立倫則說，韓國瑜是自己“立法院”的學長，他的經驗比我更豐厚。



韓國瑜最早是第二屆“立委”，朱立倫則是第四屆才進“立法院”擔任“立委”，當時兩人一度是“立法院”同事。