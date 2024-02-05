龍拿貢丸花燈遭嫌醜又貴　新竹市府駁斥

新竹燈會龍拿貢丸主燈造型引發熱議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月5日電（記者 盧誠輝）新竹市燈會3日正式起跑，但8米高的主燈“福氣龍好”卻遭質疑又醜又貴，對此，新竹市政府嚴正駁斥強調，新竹市燈會主燈是由國際花燈藝術大師製作，費用尚屬合理，呼籲有心人士勿中傷專業設計師，與抹煞市府團隊的用心與努力。



新竹市“2024龍STAY新竹過好年”燈會3日晚間由高虹安點燈起跑，高表示，今年主燈“福氣龍好”是拿著一串貢丸的超萌龍，象徵在新竹LONG STAY吃美食，歡迎民眾前來賞燈、遊新竹。



但有些新竹市民和民代卻似乎不怎麼喜歡今年新竹燈會的主燈造型，有市民認為“龍拿貢丸”很醜，也有人認為“像牛像鹿不像龍”，時代力量新竹市議員林彥甫更酸一隻要價近新台幣950萬元的主燈，質疑標案價格是否合理？



對此，新竹市政府城市行銷處長嚴翊琦駁斥表示，950萬元是此次燈節總經費，除主燈約占總經費5分之1外，其餘用在小提燈製作、7處輔燈區規劃設置及行銷活動費用上，且範圍延伸至新竹公園打造賞夜櫻燈飾，預算已包含元宵晚會活動，並無特別提高經費。



城銷處指出，市府辦理元宵燈會活動已延續多年，前2年活動預算約830萬元到870萬元，沿護城河設置6組燈飾，而今年農曆春節適逢2月新竹公園櫻花季，因此將燈區範圍擴大，以設置1主燈及7輔燈，將範圍沿護城河並延伸到站前廣場及新竹公園。



城銷處強調，今年新竹市燈會費用尚屬合理，希望透過燈會藝術品展示，能融入新竹市文化與飲食特色，並挑戰有別於傳統燈會的型式，以卡通風格的作品展現新竹年輕活力的城市象徵，呼籲有心人士勿中傷專業設計師，與抹煞市府團隊的用心與努力。