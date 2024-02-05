韓國瑜朝野協商處女秀　迅速裁定20日開議

韓國瑜首次主持朝野協商。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電（記者 俞敦平）“立法院長”韓國瑜今日首度主持朝野協商，主要就“立法院”開議時間做討論，民進黨團總召柯建銘提出折衷方案2月20日開議，國民黨團總召傅崐萁也提醒注意議事人員工作程序問題，最終民眾黨團也妥協，三黨總召請示院長直接裁示開會日期，韓國瑜便裁示開議日期就定在20日，三黨總召簽字通過。



“立法院”黨團協商結論決定事項：



一、各黨團同意定於2月20日（星期二）舉行第11屆第1會期第1次會議（開議日），2月20日（星期二）邀請“行政院”院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依台灣民眾黨黨團、民進黨黨團、國民黨黨團之順序輪流交叉方式進行，有關質詢期間之順序及人數，均依例授權議事處辦理。當日上午9時至10時為國是論壇時間，當次會議不處理臨時提案。



二、本會期自2月23日（星期五）起，每週五及次週二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理（週五上午9時至10時為國是論壇時間。週二下午5時至6時處理臨時提案，質詢期間，週二下午1時50分至2時30分處理臨時提案）。



三、本（第1）會期程序委員會依政黨比例由國民黨黨團推派9人、民進黨黨團推派9人、台灣民眾黨黨團推派1人代表組成，名單請於2月29日（星期四）中午12時前送至議事處彙整，上述名單送交議事處後即不予更換。



四、第11屆各政黨委員議場席位區域劃分表。