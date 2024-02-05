韓國瑜首場協商說心裡話　不想變紫禁城太監

韓國瑜致詞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電（記者 俞敦平）“立法院長”韓國瑜5日首度主持朝野協商，備受各界關注。這次朝野協商的項目主要有兩項：一是研商第11屆第1會期開議日，二是研商第11屆“立法委員”席次（各政黨委員議場席位區域劃分）。在協商之前，新任院長的韓國瑜先簡短進行了致詞，展現了他的幽默，同時也向在場的各位委員和黨團代表報告了他的心裡話，強調了他的個性和原則。



韓國瑜強調，他的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後一個月照鏡子，就成了滿清紫禁城來的老太監。他希望能依然以真誠、善良、熱情原則，彼此信任與合作。



韓國瑜表示，他從當選院長這三天來，接到很多電話，關切他的言行舉止，提醒他不要隨便開玩笑，走路要靠右邊，做人要有禮貌，口袋裡要帶手帕、衛生紙，讓他覺得好像這個韓國瑜已經不是韓國瑜了。



韓國瑜表示，他覺得開會的確要有端莊和嚴肅的一面，但是他要特別跟大家報告，他的個性就是很真誠、很熱情的。如果因為當了院長以後，變得自己不是自己，過一個月之後，早上起來照鏡子好像那個滿清紫禁城裡面那個老太監一樣，面容枯槁，面無表情，他覺得這不是他們要的。



韓國瑜說，他覺得真誠熱情是他一貫的做人的個性，他也認為會對整個院裡面的氛圍營造非常非常重要的。所以他希望在場的各位委員也能夠思考一下。他說，將來未來朝野協商也好，院會也好，有很多衝突和爭執，但是如果他當院長出面，他一定秉持這個原則，非常的熱情，非常的善良，非常的真誠。他希望“立法院”能夠由這樣的氣氛主導。所以他請大家務必這一點要能信任他，這樣有利於未來幾年他們一起來合作來打拼。