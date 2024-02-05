柯建銘談與韓國瑜共事　頭髪變少腦筋還清楚

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）“立法院長”韓國瑜今天首次主持朝野協商，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天提起與韓國瑜31年前曾經當過同事，在韓離開“立院”之後，經過22年再度成為同事。他也說，已超過31年了，當然大家都不一樣，頭髮少了，人總是會隨時間年齡而改變，至少現在頭腦還很清楚。



柯建銘在韓國瑜首度主持朝野協商前受訪說，不會在協商前放話，他會提出2月23日開議，是國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁先來問他，大家都同意是23日。但是後來演變大家都知道，今天是朝野協商第一天，大家要朝野和諧，可以好好談，不需要搞得很僵，用這個原則。



媒體問柯建銘在臉書上提及過去與韓國瑜緣分，柯建銘說，已經過了31年，當然不一樣，頭髮少了，人總是會隨時間年齡而改變，持平而論現在頭腦很清楚。



媒體詢問當時老戰友，是否還有施明德、趙少康等都是同期嗎？柯建銘提到，第二屆“國會”全面改選，民進黨有黃信介、施明德、陳水扁、謝長廷、呂秀蓮、姚嘉文等都是民進黨菁英，國民黨也不遑多讓，當然那時候有新黨，當然有趙少康、王建煊、陳癸淼等，當時“立法院”是台灣菁英，他當時最年輕，大家走過這一段很多過往。



柯建銘說，“立法院”應該要傳承、歷史感，不要動不動怒目相向，開議日沒有什麼好吵，大家都可以談。



現在感覺韓國瑜怎麼樣？柯建銘表示，還好啦，大家都同事過，滿熟的。現在是韓國瑜離開“立法院”22年後重逢，希望韓國瑜可以當一個議事上能夠調和鼎鼐，有糾紛、有衝突時，能做一個中間角色，當然“國會”外交工作也要做，兩岸問題韓國瑜也要非常小心。