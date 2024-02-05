綠白各退讓一步　三黨團簽字同意20日開議

韓國瑜裁示“立院”20日開議，這也是韓國瑜第一次簽名的黨團協商結論。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月5日電（記者 俞敦平）“立法院”新會期開議日期，今天下午經過朝野協商後，三黨達成共識2月20日開議，由“立法院長”韓國瑜裁示20日為開議日，當場立刻由三黨代表簽字確認。



“立法院長”韓國瑜5日首度主持朝野協商，備受各界關注。這次朝野協商較受關注的是研商第11屆第1會期開議日。這次協商的原因是綠白雙方對開議時間的分歧，在三方都陳述完想法後，皆同意授權院長裁示，韓國瑜在考量三方的看法後，決定訂於2月20日正式開議。



民眾黨“立法院”黨團提出2月16日開議，民進黨“立法院”黨團主張23日開議，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，國民黨團隨時都能開議，只是行政工作需要時間，2月16日開議，恐得使“立法院”基層加班處理。民進黨團總召柯建銘說，既然如此，不如折衷，20日開議。



民進黨團總召柯建銘提出2月23日開議，他認為這樣可以讓新任“立委”有充分的時間準備，也可以避免與農曆新年的假期衝突。但是，民眾黨團總召黃國昌認為這樣太晚，他認為“立法院”應該盡快開始履行監督政府的職責，也可以讓民眾看到“立法院”的效率。他建議在2月16日開議。國民黨則是採取中立的態度，國民黨團總召傅崐萁表示幾號開議都配合，但是希望能體諒“立法院”工作的人員能安心過個年假，希望民眾黨能考慮。



最後三方一致同意交由“立法院長”韓國瑜裁示，韓國瑜決定於2月20日正式開議。他表示，他是根據各黨團的意見，以及“立法院”的工作安排，做出了這個決定。他也呼籲各黨團能夠尊重這個結果，並在開議後共同為“國家”的利益而努力。