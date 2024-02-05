2/20施政總質詢　藍總召：8年貪腐說清楚

國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘一同接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電（記者 俞敦平）第十一屆“立法院”5日舉行第一次的朝野協商，藍綠白達成共識，第一會期2月20日開議，並邀請“行政院長”陳建仁進行施政報告。中國國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團一定會要求“行政院長”針對過去8年的貪腐問題，對民眾有一個清楚的報告，讓真相能夠還給人民。



第十一屆“立法院”5日舉行了第一次的朝野協商，討論開議日和“行政院長”的施政報告等議題。會後，中國國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘三位一起和媒體報告協商結果。



今日下午朝野協商敲定2月20日（星期二）為開議日，並邀請“行政院院長”率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行。



傅崐萁表示，第十一屆“立法院”的協商在氣氛順利的情況下已經完成，並且決定2月20日為開議日。他說，這是過去20年來最早的一個開議日，也是為了讓“國會”的基層公務員能夠放完年假後，有足夠的時間準備“行政院”所送來的相關資料。他也希望未來能夠持續推動“國會”相關的改革，並得到各黨團的支持。他強調，2月20日開議的時候，國民黨團一定會要求“行政院長”針對過去8年的貪腐問題，對民眾有一個清楚的報告，讓真相能夠還給人民。



洪孟楷則說，第一次的朝野協商在“立法院長”韓國瑜的調和下，兩個議題都順利的圓滿告一段落。他說，協商過程中，三個黨團都充分表達了意見，並且理性的溝通。他也呼籲“行政院”和相關各部會，不要得過且過，要真正面對1月13日所產生的新民意。他說，國民黨團隨時都做好準備，但更希望行政部門能夠做出最正確的判斷，並且接受國民黨團以最高的標準和最符合台灣2350萬人的新民意的監督和檢視。