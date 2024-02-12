綠委“國會大叔”不懂韓團　約好一起訪韓國

民進黨“立委”鍾佳濱與郭國文、張宏陸（左起）組成“國會”大叔。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）韓國戲劇有溫暖大叔，台灣“立法院”也有“國會大叔”，由民進黨郭國文、張宏陸、鍾佳濱一起組成，還在第11屆“立法院”報到就以“新團體”“國會大叔”接受媒體採訪。但雖然是大叔對於韓國的團體卻不是很了解。當助理出考題時，僅有張宏陸對韓團了解比較多，其他兩位則對國際組織的縮寫比較清楚。最後，由鍾佳濱拿下最低分，現場馬上跟著韓國女團跳一段舞蹈。



另外，兩人看著鍾跳舞時，也在一旁微笑，還稱讚鍾佳濱跳得不錯，之後到韓國進行“國會”外交，可當成表演節目。



郭國文一開始先介紹為什麼他們會組成“國會大叔”，一旁的張宏陸則說“我是歐巴（指哥哥）”。郭國文說，因為他們三位常常被誤認，因為選舉他瘦了7公斤，現在比較可以一起組成“國會大叔”。



接著助理就要來考考三位“國會”大叔，對於韓國團體瞭不瞭解。首先熱身題問到“IU”是韓團，還是國際組織時，只有張宏陸答對，提他兩位都不知道，還答出是國際組織，被張宏陸笑說，這個是最基本的。



接著助理開始出考題，總共出了“MSG”、“IVE”、“REEEP”、“CABEI”等考題，張宏陸幾乎全答對，鍾佳濱則不了解韓國團體，只有勉強答對一題。最後要跳女韓團舞蹈作為懲罰。



鍾佳濱說，他常看到大媽跳“我心已打烊”，那他可以跳這個嗎？可以拉近跟大媽的關係，被其他兩人嘲笑，要跳韓團的舞蹈。鍾佳濱只好跳了一段，韓國當紅女團NewJeans的爆紅歌曲Super Shy的舞蹈。平時身材維持不錯的鍾佳濱，也展現自己的運動實力，奮力跳出舞蹈的青春感，讓其他人大讚，可以成為大叔陣線的“舞蹈擔當”。



郭國文也說之後要組團去訪問韓國，張宏陸則說如果是韓國大叔，要穿上“韓版西裝”一起訪問韓國，郭國文也說，他現在瘦了7公斤，可以試試韓版西裝。

