上海燈飾17日北門亮相　燈籠印滬街景

位在台北市北門展區的上海燈飾。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）2024台北燈節“龍躍光城”2日於台北西區揭開序幕，17日將正式開展，而上海市每年都會贈送燈飾，並派員參加。此次上海花燈座落在台北市北門展區，目前正在進行裝置中，主視覺大燈籠上會印有上海市街景的繪圖，17日將會揭開神秘面紗亮相。



上海燈籠位在台北市萬華區中華路一段、忠孝西路二段交匯處，對面就是北門古城門，燈飾是百盞小燈籠所布置而成，可看到上方有許多猜燈謎的簡體字與繪圖，主視覺大燈籠則還尚未揭幕，17日才會亮相。台北市觀光傳播局表示，大燈籠上印有上海市的街景，敬請期待。



台北、上海雙城論壇自2016年起簽訂合作備忘錄，上海方每年皆會根據備忘錄參加台北燈節，並贈送上海花燈。根據《旺報》報導，今年來訪的上海參訪團有3名處長，包括上海市台辦聯絡處長徐皓、上海市台辦秘書處長邢彤、上海市台辦新聞處長陳小勇，3人預計於17至20日訪問台北，照慣例會來看上海燈籠。



中國國民黨台北市長蔣萬安日前表示，依照過去的慣例，上海方會組團來台，上海方也在台北市有燈飾展示，他希望大家在疫情後，能夠來參加台北燈節，也都希望每一年規模越來越大，愈辦愈熱鬧。



台北市觀傳局長王秋冬表示，今年燈節設置“國際友善燈區”，包括上海、日本等與台北友善的國家與地區，共16個，他們提供設置燈飾，展現出他們國家與地區的相關文化，讓台灣人更瞭解，當然在雙城論壇間，與台北互動很多的上海方，此次送來的燈飾放在北門至西門中間的友善燈區內，很感謝他們來參加台北這場盛會。