中評鏡頭：台北燈節西區登場　主燈城現光龍

台北燈節主燈紙藝術“城現光龍”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月6日電（記者 張穎齊）2024台北燈節“龍躍光城”2日於台北西區揭開序幕，17日將正式開展，主燈為紙藝術“城現光龍”，象徵今年農曆龍年。另外也有美麗的夜間燈景，並結合觀光商圈、宮廟活動等，歡迎海內外旅客在龍年一起來台北逛燈節，了解台北、吃美食。



今年台北燈節的燈區，貫穿台北捷運北門站至西門站，途經中華路一段，規劃三大主要展區：西門展區、北門展區、中華路展區。活動自2日起提前於春節前揭開序幕，直到3月3日，並分為2個階段，第一個階段是2月2至16日“點亮光環境”啟用，17日起正式點亮主燈進行全區展演，總計為期31日。



此次台北燈節結合在地商圈、宮廟單位共同點亮“光廊”，並搶先露出“紅樓紀事”、“光年獸”、“舞力全開”、“暢享魔力瞬間”4座燈組，巡遊燈組“九小龍”也首次亮相，提前營造龍年氛圍，邀請海內外旅客安排行程，到西門町賞燈、玩遍全台北。



台北市政府觀光傳播局指出，台北燈節會場周邊商圈林立，在地小吃、潮流商品琳瑯滿目，邀請民眾賞燈之餘，也前往周邊各大商圈看電影、吃美食、逛街採買，與親友共享佳節時光。



觀傳局也說，鄰近商圈、宮廟紛紛響應活動，如西門町商圈佈燈延長、沅陵街的“點亮沅陵彩燈節”、北門相機街的攝影比賽、省城隍廟燈謎擂台、武昌街燈海隧道等，盼燈節一系列精彩活動帶給海內外旅客難忘的回憶，感受台北的魅力。