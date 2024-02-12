新科藍委吳宗憲　最愛收藏無敵鐵金剛

藍委吳宗憲最愛收藏無敵鐵金剛的玩具公仔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”吳宗憲與台灣知名藝人同名同姓而受到關注，其實他有擔任檢察官逾20年的經驗，有“貪官剋星”的封號。他向中評社分享其最愛收藏，就是已有52年歷史的經典動畫“無敵鐵金剛”玩具、模型和公仔。他說，無敵鐵金剛象徵了正義的化身，對抗惡勢力，影響了他的人生觀，也是往後走上檢察官這一途的原因之一。



中國國民黨在第11屆“立委”中拿下52席，成為為第一大黨，其中不分區“立委”當選13席，前新北市法制局長吳宗憲列在第6名。



吳宗憲說，即便現在轉換身分，但未來在“立法院”，他的初心不會改變，為了正義伸張，會繼續推動司法改革，包括恢復特偵組、加重犯罪最高刑度，以及對於民眾最關心的詐騙犯罪提出解方，和確實執行死刑以落實司法正義等等。



現年52歲的吳宗憲，過去是檢察官出身，他曾在桃園、南投、士林地檢署任職，過去曾偵辦媽媽嘴雙屍命案，成功突破嫌犯謝依涵的心防，讓她落淚吐訴殺害死者陳進福的動機。他也曾偵辦苗栗前縣長劉政鴻弟弟劉政池的七七行館竊佔陽明山“國土案”，劉政池遭起訴後，最終被判1年2月定讞入獄。



即便接下來轉任“立委”職務，但吳宗憲說，會將自己的興趣帶進“國會”辦公室，就是大批的動畫相關的玩具收藏。他向中評社分享說，小時候很愛看卡通動畫，最愛的就是無敵鐵金剛和科學小飛俠類似鏟奸除惡類型的卡通，還曾因為愛看卡通荒廢了學業，加上朋友圈影響，高中曾被退學，讀了兩間高中才畢業。



吳宗憲提到，後來受到玩樂團的同學考上司法官的影響，他認為別人做得到自己一定也可以，因此下定決心好好念書，最終考上檢察官，一當就是20多年。但這中間都沒有影響自己的興趣，小時候因為零用錢不多無法買無敵鐵金剛等等的玩具，開始工作後決定好好收藏。至今家中已有超過上百個玩具、模型、公仔等等，有些價值上萬元，累積下來花了不少錢，但他樂在其中。

