演藝圈出身綠委郭昱晴　帶同僚學袖珍花

民進黨新科不分區“立委”郭昱晴（右二）也是袖珍藝術老師。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月12日電（記者 黃筱筠）“萬老師”開課啦！新春到來，“萬老師”是民進黨不分區“立委”郭昱晴，她特別開班授課教“立委”捏花，包括：范雲、羅美玲、伍麗華等都一起來學做喜氣洋洋的“袖珍玫瑰花”。



郭昱晴出身演藝圈，過去出演校園劇“麻辣鮮師”擔任裡面角色“萬老師”，因此郭昱晴進到“立法院”，很多人還是會稱呼她“萬老師”。郭昱晴除了會演戲，還會用黏土等捏製許多小巧的東西。



在教學民進黨“立委”的現場，她就拿出她的作品，裡面就是小巧可愛的袖珍啤酒屋場景，有桌子、椅子還有菜餚、啤酒等，以及掛著菜單燈籠的場景惟妙惟肖，根本就是台灣著名海產店的縮小版。



多才多藝的郭昱晴，除了演戲經驗豐富，更從小就熱愛美術畫畫、充滿藝術細胞，袖珍藝術信手拈來。她說，小時候就很喜歡這些勞作，像是剪紙、捏陶、黏土等都非常喜歡。



郭昱晴也一步一步帶領范雲等“立委”們，進入袖珍藝術的奇妙世界，從頭開始製作，更一一點評，看看哪位委員最有藝術天份、做得又快又好。



一聊之下，才發現三人過去都是教育專業，伍麗華是校長、范雲是社會系教授、羅美玲是高中老師，“立委”郭昱晴聽到作勢起立，開玩笑的說，“怎麼敢讓校長來當自己的學生！”伍麗華則回應，“我們都應該跟老師學習！”



不過，平常“立委”都在問政，對於這麼小的黏土無法駕馭，一度碰到瓶頸，郭昱晴一一教導，還說學捏黏土就是要有耐心，一個一個步驟慢慢加上去，這對於“立委”訓練耐心非常有幫助。如果有其他黨“立委”想要學都可以來辦公室找她，她也可以教“立法院長”韓國瑜。



郭昱晴還說，說不定不同政黨透過捏黏土的教學，大家彼此認識可以變成好朋友也說不定。



郭昱晴除了耕耘影劇圈，她自2004年起就陸續出過3本袖珍藝術書籍，也開設臉書粉專“郭昱晴的袖珍小物”分享一系列袖珍作品，2021年東京奧運期間，還製作了相關袖珍小物贈與東奧選手為他們加油打氣。