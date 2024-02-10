柯文哲使出降龍十八掌寫春聯　滿場傻眼爆笑

柯文哲寫春聯祝福民眾“平安幸福”。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月10日電（記者 鄭羿菲）龍年到！台灣民眾黨主席柯文哲與網紅2Chill一起過年寫春聯。柯文哲原本興趣缺缺，原來是從小書法都拿乙下，導致“有包袱”不想獻醜，在眾人鼓勵下，柯才勉為其難地挑戰“龍”字，但從下筆到寫完只花10秒鐘，毫無醞釀、運筆，讓眾人為之傻眼。後來在書法老師王貞懿有教無類的精神鼓勵下，換寫“狂草”後，柯突然信心爆棚，寫降龍十八掌更是欲罷不能，一張接著一張寫，宛如是春聯工廠流水線。



新年到，柯文哲跟網紅2Chill、插畫家Ken大叔、民眾黨發言人吳怡萱過年一起寫春聯，並邀請書法老師王貞懿指導揮毫，挑戰楷書 、行草、狂草、隸書各種書法字體。



王貞懿本於鼓勵學生、有教無類的精神，一點一滴鼓勵不想寫毛筆字的柯文哲重拾信心，直到端出“字跡潦草一點沒有關係”，重點是“不要想寫得太好看”等話後，才讓柯“悟”了，信心爆棚狂寫。王貞懿除親自示範狂草如何行雲流水、筆畫間稍有連結，還幫柯文哲換上最頂的春聯紙、毛筆，才讓柯寫的春聯能得到“加權”。



柯文哲完成一個龍飛鳳舞的龍字，還一邊碎念自己墨沒有沾滿、筆劃留空太多。不過，王貞懿認為，留下飛白線條才能呈現狂草的動感精髓。

