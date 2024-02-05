驚！特勤中心少將謝靜華酒醉當街熱吻長髮女

台“國安局”特勤中心少將謝靜華當街熱吻女性友人畫面曝光，引發軍方內部議論。（照片：民眾提供） 中評社台北2月5日電／曾擔任賴清德“萬里”警衛室主任、現任“國安局”特勤中心少將謝靜華，日前與友人餐敘後，當街蹲坐在路旁與一名女性友人熱吻，畫面遭曝光。身兼特勤中心指揮官的台“國安局長”蔡明彥獲悉後隨即下令嚴查，強調若有違法即移送法辦。



根據《菱傳媒》爆料，謝靜華日前與友人聚餐喝酒後，坐在餐廳附近的廣場前矮凳休息，一名女性友人則在旁陪伴。但謝不顧在多人可觀看的公開場合，與該名女子當街“嘴對嘴”熱吻，未料遭到民眾拍下投訴媒體。



對此，身兼特勤中心指揮官的“國安局長”蔡明彥得知消息後相當震怒，也立即下令嚴查。



據瞭解，謝靜華當天參與的行程是下班後的聚餐，行程與公務無關。該名女子非“國安局”人員，也不是謝靜華的妻子。謝的舉措是否涉及違失，“國安局”已將謝移送獎懲委員會查處中。



“國安局”表示，針對謝員營外個人行為疑涉違失，已主動進行行政調查，並依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處；若查有違法情事，將本於勿枉勿縱原則，依法移送究辦。



另外，“國安局”特勤中心於2021年8月31日舉辦年度體技能鑑測，按規定若特勤成員的體測成績連2年不合格，則不得執行特勤，而謝靜華在這次體測中選擇健走，但其成績為47分23秒，與合格成績45分鐘內差了2分多鐘。不料，上校組長盧永榮得知此事後，竟下令下屬竄改謝靜華的成績變成合格，事跡敗露後，盧永榮被台北地檢署依偽造文書罪起訴，而許姓下屬則獲緩起訴，並向公庫支付1萬元。