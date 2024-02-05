貴州省委原書記孫志剛嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京2月5日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對全國人大財政經濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，孫志剛喪失理想信念，背棄初心使命，違背“兩個維護”政治原則，貫徹落實黨中央重大決策部署不力，陽奉陰違，搞“七個有之”，任人唯親，履行全面從嚴治黨主體責任不力，在幹部考察中搞非組織活動，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規多佔住房，在生活保障方面謀求特殊待遇，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排；違反組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，通過民間借貸獲取大額回報，利用職務影響為其子經營活動提供幫助；干預和插手司法活動；不重視家風建設，對配偶、子女失管失教；將黨和人民賦予的公權力異化為謀私的工具，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、股份認購等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



孫志剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫志剛開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。