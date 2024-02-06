中評關注：豬肉檢出瘦肉精　綠營跳腳三原因

維護食安被泛政治化，台中市衛生局長曾梓展上火線說明。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）台灣公營企業台糖公司梅花豬肉片被台中市政府檢出瘦肉精“西布特羅”（Cimbuterol），引發嘩然。民進黨政府隨後介入釐清強調，複驗後都是陰性，並質疑台中市府檢驗流程與訊息發布操之過急，綠委更直指在行政治鬥爭，反應之激烈，或有3個原因，包括忌憚國民黨台中市長盧秀燕、憂心公營企業帶頭違規的負面效應、避免政府食安把關失能的標籤纏身。



台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，台糖發聲明強調，從未購買瘦肉精養殖，並經過“農業部”查驗同批號肉品呈現陰性，“行政院”食安辦公室4日晚間大動作召開聯合記者會，會同“衛福部”、“經濟部”、“農業部”及台糖公司董事長楊明州出席表示，經再次送驗台糖肉品、採集來源畜牧場的豬隻毛髮以及血清和飼料等45件樣品，皆未驗出西布特羅。



“農業部代理部長”陳駿季並質疑，台中市政府檢驗流程可能不夠標準，或有檢體汙染可能。“衛福部政務次長”王必勝則表示，中市府應該謹慎判讀，“且不明白為何急於公布相關資訊，請媒體記者去問市府。”綠委王定宇更稱台中市此舉有政治鬥爭意圖，釋出尚未複驗確認的訊息，建議台糖公司應該要向中市府提告。



台中市政府依職權稽查市售豬肉商品，檢出禁用添加物公告周知，卻演變成蔡政府與地方互槓，各界始料未及。值得注意的是，民進黨官方針對相關事件，第一時間不是追查溯源西布特羅的出處，而是官員接連質疑中市府的檢驗程序，甚至民進黨籍的“立委”還直接跳出來指責是政治鬥爭，將整起事件的風向帶往藍綠對抗的政治層面，有轉移焦點的意味。



觀察民進黨政府的反應，顯然是不願被貼上食安把關不力的標籤，民進黨蔡英文執政後，推翻過去在野時代的立場，開放含有乙型受體素“萊克多巴胺”的豬肉進口，備受大眾質疑。雖然官方強調有做好源頭把關，並在線上公布“豬肉儀表板”顯示瘦肉精檢驗情況，自開放進口以來，一直都是零檢出，“農業部”還對外保證，資訊透明公開，“台灣無萊豬”。如今卻被檢驗到有豬肉片添加比萊劑毒性更強的西布特羅，甚至沒法交代來源，政府守護食安的能力勢必難以取信於民。

