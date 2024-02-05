國民黨辦尾牙　朱立倫韓國瑜吳伯雄出席同歡

國民黨中央黨部舉辦尾牙，黨主席朱立倫、前主席吳伯雄及“立法院長”韓國瑜等人出席同歡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央黨部今天晚上舉辦尾牙，慰勞黨部主管和黨工一年來的辛勞，國民黨主席朱立倫、新任“立法院長”韓國瑜和前主席吳伯雄等大咖都出席同歡。



由於國民黨黨務經費捉襟見肘，今年確定再度連8年沒有年終獎金，但朱立倫延續去年發放6千元禮券紅包方式，今年將加碼到8千元，全黨從中央到地方有近7百位黨工都會收到，希望盡量讓大家過個好年。



因黨產遭凍結，黨務經費捉襟見肘，國民黨從2017年以後，即停發年終獎金，至今已7年。



2020年代理主席林榮德期間，曾在中央黨部12樓請黨工吃便當做為尾牙。但之後黨主席江啟臣上任後，2021年黨中央決定不發年終獎金、不辦尾牙。2021年10月現任黨主席朱立倫回任後，2022年又因防疫考量而取消尾牙。直到2022年底國民黨地方九合一選舉勝選，去年初朱才自掏腰包叫外燴宴請黨工，雖然依然沒有年終，但每人可拿6000元禮券，尾牙現場還有模彩活動。



今年也參考去年模式，於今晚在中央黨部12樓舉辦年終尾牙，請外燴至中央黨部開伙方式宴請黨工，加上摸彩活動，現場氣氛熱鬧。

