中評鏡頭：新竹燈會超萌龍　7處賞燈吃美食

新竹市燈會8米高主燈“福氣龍好”是拿著一串貢丸的超萌龍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月6日電（記者 盧誠輝）新竹市燈會3日正式起跑，今年8米高的主燈“福氣龍好”是拿著一串貢丸的超萌龍，新竹市府想展現充滿活力幸福城市的概念，也希望為市民帶來好運。另外還有7大輔燈依7色彩虹方式劃分，每個燈區各具主題與特色，打造以龍年為設計主題、充滿神秘與夢幻的燈會，一起迎接美好的龍年。



新竹市政府此次特別邀請國際燈藝大師黃文全親手製作的“福氣龍好”主燈，每30分鐘會伴隨音樂旋轉，除主燈外，還有7處輔燈區，其中新竹市火車站前廣場的“彩繪新竹”輔燈區，是由新竹市6所國小逾600位學童發揮創意親手彩繪，透過小燈籠串聯成一面燈籠牆，展現孩子們的創意和夢想。



其中，坐落於新竹市區護城河沿岸，有象徵新生的紅色“好運龍life”、彰顯童趣的橙色“乘風飛翔”、代表閒適的黃色“徜徉雲端”、展現自由的綠色“玩轉新竹”。



另外，由新竹市著名的玻璃工藝大師林瑤農精心製作的“玲瓏波光”作品，獨特的設計和工藝為活動增添光彩，今年也特別配合新竹市櫻花季延伸第7處輔燈“花現龍蹤”，設置於新竹公園，漂浮在麗池之上，成為一道獨特的景觀，每座作品均為不同造型的龍。