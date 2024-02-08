港大專家談香港國際金融中心的結構性變化

香港大學法律學院嘉里基金教授 (法學)Douglas Arner（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月8日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員，以及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從新角度給予政策建議。其中《香港結構演變與作為國際金融中心的展望》一文作者Douglas Arner探討了香港成為主要國際金融中心的演化進程、所扮演的角色以及近年的結構性變化。Douglas Arner表示，香港經歷了 1987年環球股災和2008年全球金融海嘯的洗禮，進一步發展成為國際金融中心。然而2019年至2023年，因社會動盪、新冠肺炎疫情爆發和地緣政治博弈加劇等因素，香港作為國際金融中心的地位受到衝擊。隨著全球經濟日益多極化，香港的角色或正經歷結構性轉變。Douglas Arner指出，香港和新加坡正演變為不同地區的金融中心——香港成為中國的中心，而新加坡則成為除中國以外的亞洲中心。為了提升其角色的影響力，香港必須保持優勢、加強與中國內地的聯繫，並改善交易基礎設施。他強調，香港的成功將有賴於市場開放的程度、基礎設施配套、制度支援和互聯互通機制。



Douglas Arner 是香港大學法律學院嘉里基金教授 (法學) 、研究資助局數碼金融與可持續發展高級研究員兼“港大-渣打慈善基金金融科技學院”協理總監。他在綠皮書首章撰文表示，從歷史的角度來看，有人可能會認為2019年上半年是香港作為國際金融中心地位的最高點，並將如同世界各地和亞洲的許多其他金融中心一樣，香港的角色也會衰落及被其他金融中心取而代之。然而，對香港來說，2019年並非高峰時期，而是轉捩點。

