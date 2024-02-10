港大綠皮書：聯匯制度為港帶來好處將更持久

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月10日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從新角度給予政策建議。其中《香港聯繫匯率制度損益評估》一文中，作者方翔博士和劉洋博士探討了國際經濟形勢瞬息萬變下，香港與美元掛鈎匯率體系的當前狀況和發展。文章認為，經貿摩擦使聯匯制度對香港的好處有所削弱。但從長遠發展來看，有關摩擦所帶來的影響只屬短暫，而在這困境中對聯匯制度的堅持，則更能為投資者對港元穩定性的信心注入強心針。掛鈎匯率體系帶來的裨益影響深遠，較環球地緣經濟環境變化所帶來的短暫挑戰更為持久。



文章說，近年來，國際經濟政治環境發生了重大變化，以致有觀點認為香港應考慮調整其聯匯制度。其中最重要的兩個變化是香港與中國內地之間的經濟貿易往來日益頻繁，以及中美關係的日趨複雜化。 此外，近期美國聯邦儲備局（聯儲局）在2022年3月至2023年7月的17個月內，將聯邦基金利率從零升至超過5%的水平。儘管香港並未遭受與美國同等的通貨膨脹壓力，由於聯匯制度，也被迫隨之提高利率，不利於本地經濟。港元兌美元的匯率在過去數年多次達到1美元兌7.85港元的弱方兌換保證水平。香港的外匯儲備資產從2021 年的高點至今已下降了15%。多家知名對沖基金都公開宣稱將通過期權持倉做空港元，押注目前的聯繫匯率將走向終結。聯匯制度在當前確實面臨重重挑戰。

