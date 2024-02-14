港大綠皮書：香港醫療衞生的財政可持續性

香港大學公共衞生學院院長兼臨床教授貝大為（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月14日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從新角度給予政策建議。《人口老齡化對香港未來醫療衞生開支的影響分析》一文中，作者貝大為、陳禧音、Karen Grépin、全劍超研究了由目前至2040年香港人口老齡化對醫療保健支出的未來影響。結果顯示，醫療開支的增速自2010年起已超越香港的本地生產總值（GDP），目前增速達兩倍。儘管外來移民可能減緩人口老齡化和醫療開支比例的增長，但預期醫療開支佔GDP的份額仍將從目前的7%上升至2040年的9%。文章呼籲各界關注醫療衞生的財政可持續性問題，建議政府改善醫療護理的服務效率、提升公共衛生計劃質素、通過新的公共收入來源增加財政空間，並讓香港的醫療保險市場能更有效地釋放公共醫療系統的壓力。



文章表示，近期，醫療衞生開支的增長速度高於香港本地生產總值（GDP）。儘管如此，特區政府一直維持50%的歷史醫療衞生開支份額，自費和保險基金分別佔30%和20%。文章量化了2023至2040年人口老齡化對未來醫療衞生總開支的影響。根據60歲以上人口比例、人均GDP和醫療通脹率，將過去23年來的人均醫療衞生開支資料建立時間序列模型。採用最佳擬合的差分自回歸移動平均（ARIMA）模型來預測直至 2040 年的醫療衞生開支總額及其分項支出額。

