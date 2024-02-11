港大綠皮書：研究顯示香港人才流入量甚高

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月11日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從新角度給予政策建議。其中《人才得失與香港前景：領英社交資料佐證》一文作者關穎倫博士、鄧希煒教授和王柏林博士通過分析領英（LinkedIn）社交資料和政府統計數據評估香港的勞動力市場和經濟前景。結果顯示，香港在面臨人才流失的同時，人才流入量亦甚高——尤其是來自中國內地和美國的人才。相對於離港人口，來港人口年齡較大，教育程度較高，但在全球人脈網絡和種族多元程度方面則有所不及。整體而言，香港的人才庫仍然強大，且具有國際競爭力。人才流失之說未免以偏概全。事實上，相比於其他主要大都會，香港對環球人才依然極具吸引力。文章建議香港政府繼續實施各類政策挽留和吸引人才，以確保經濟持續繁榮發展。同時，香港亦應利用各種行政和企業數據集來監察整體勞動力狀況，藉以改善政策設計，並就與事實不符的敘述提出疑問和反駁。



文章表示，為評估人才流動，文章集中研究在新冠疫情前後都有可識別地點和職位的 LinkedIn 用戶，樣本中包括疫情前後曾經到過香港者。文章發現，根據 LinkedIn 用戶社交資料計算，來港人數較外流人數為多。整體而言，疫情期間留在香港的LinkedIn用戶共計255911人，來港有31835人，離港則有26836 人。換言之，香港近幾年來既有人才流失，亦有人才流入。

