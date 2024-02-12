陳南祿：強化香港國際航空樞紐地位的重要性

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月12日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員，以及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析並給予政策建議。在《偉大城市: 強化香港國際航空樞紐地位的重要性》一文中，作者陳南祿教授表示，成為航空樞紐是一個城市能成其大的關鍵因素。他認為，實力雄厚的本地國際航空公司在推動其基地作為旅遊、行旅、服務和商業中心方面擔當重要角色，更可為當地經濟作出可觀貢獻。陳南祿以威尼斯、長安和羅馬等偉大歷史城市為例，提出成為主要貿易和運輸中心的重要性，更將此要素對照現代偉大城市如倫敦、新加坡、香港、東京、杜拜和紐約等進行闡釋。陳南祿強調，香港須保持和進一步提升其作為航空樞紐的地位，並建議改善航空運輸設施和基礎建設、強化本地航空公司的角色以及發展相關產業，以確保香港經濟持續增長，在國際舞台上發揮舉足輕重的影響力。



陳南祿表示，航空業與香港的各行各業息息相關。不僅是零售、飲食和酒店業，服務業也是其中重要的一環。倫敦所以能成為全球一大航運中心，關鍵繫於各種支援業務，如法律服務、金融、保險、仲裁和調解、註冊、設計、採購、資訊科技等等。香港沒有理由不能發展相關行業，尤其正當中國（和香港）航空業可望快速增長，而實力雄厚的本地國際航空公司在推動其基地作為旅遊、旅行、服務和商業中心方面擔當重要角色，更可為當地經濟作出可觀貢獻。

