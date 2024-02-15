吳成典：兩岸之間戰爭一旦開始就沒法結束了

新黨主席吳成典表示，美國有求於中國，台灣就危險了。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）新黨主席吳成典日前接受中評社訪問時表示，大陸認定賴清德和蕭美琴是“獨獨配”，所以兩岸關係根本就沒有任何緩衝空間。



吳成典說，從國際情勢以及近幾次美中交手的情況來看，美國是有求於中國，如果是如此，台灣就更危險了，因為第一個會被美國出賣的肯定是台灣，加上大陸在台灣問題上沒可能退讓，都會讓台灣的生存彈性空間愈來愈小，這些都是賴清德往後要面對的問題。



吳成典表示，他在“立法院”任“立委”時曾和賴清德同事過，賴給外界的感覺就是行為模式很難預測。針對賴清德的務實“台獨”工作者說法，吳成典說，現在還沒有幾個人能真正去解讀這話到底什麼意思，大部分人認為賴就是“台獨”分子，可是有時候另外一種解釋，基本上務實就代表不會走極端，因此未來沒有這麼悲觀也是有可能。



吳成典指出，台海兵凶戰危的狀況如何解除會是賴清德上任後的難題。中美兩位大哥決定台灣的命運，這是現實的環境，也是對台灣很大的挑戰。



他認為，賴清德應該做某種程度的調整，不只是520就職演說時的表達，對大陸的態度也一定要有所改變，不然兩岸僵局會越來越麻煩，因為兩岸已到臨界點，如果在兩岸之間引爆戰爭，戰爭一旦開始就沒法結束了。

