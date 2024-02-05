韓國瑜：民心希望強有力、反映心聲的國民黨

韓國瑜強調，廣大民心希望強而有力、能反映民眾心聲的國民黨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）歲末年終之際，中國國民黨中央黨部5日晚上舉辦尾牙，剛上任的“立法院長”韓國瑜率領副院長江啟臣和國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等人一起同歡。韓國瑜致詞時表示，感謝黨工過去一年認真輔選，他相信廣大民心希望強而有力、能反映民眾心聲的國民黨。



國民黨主席朱立倫則向在場黨工致謝，感謝大家在國民黨最辛苦的時候，對國民黨不離不棄，全力為黨打拼。



為犒賞黨工辛勞，國民黨中央5日晚上在中央黨部12樓舉辦尾牙，請來外燴席開22桌，包括朱立倫、韓國瑜、前主席吳伯雄等大咖都出席，另外還有10多位國民黨“立委”到場共襄盛舉，加碼現金紅包提供抽獎，現場氣氛非常熱鬧。



朱立倫致詞時表示，國民黨自從被民進黨清算之後，是在最辛苦的環境之下，大家不斷努力，不斷成長，靠著不是黨產，靠著不是有形資源，而是大家那份團結的心跟意志力，堅持到底，所以他要特別謝謝大家。



韓國瑜則表示，他來這裡就是一句感謝，謝謝過去在這一年，中央黨部同仁輔選非常認真努力，相信廣大民心，還是希望能夠振作、強而有力、代表人民希望的國民黨，非常強力存在，能夠反映民眾心聲。



韓國瑜今天一整天都在“立法院”進行公務行程，晚上這場尾牙因為氣氛較熱鬧輕鬆，讓出席的韓國瑜臉上神情相較在“立法院”放鬆不少，還加碼院長紅包提供抽獎，最終由智庫副執行長許育寧抽中。