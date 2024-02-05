降準落地：中國持續加大對實體經濟支持

中評社北京2月5日電／5日，今年首次降準落地，由此釋放長期流動性約1萬億元。專家表示，此次降準釋放穩經濟、穩市場的積極信號，有助於增加金融機構長期穩定資金來源，進一步加大對實體經濟的資金投入。



新華社報導，中國人民銀行1月24日宣佈，決定自2月5日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。



此次降準後，中國金融機構加權平均存款準備金率降至約7%。中國人民銀行行長潘功勝表示，與國際上主要經濟體央行相比，中國法定存款準備金率的調整空間較大，存款準備金率下調0.5個百分點，將向市場提供長期流動性約1萬億元。



“在穩預期的關鍵時刻，降準有助於鞏固宏觀經濟向好勢頭，十分必要。”招聯首席研究員董希淼認為，此次降準釋放的流動性，既能保障春節前現金投放的短期流動性需求，又能持續補充信貸增長產生的中長期流動性需求，體現出貨幣政策合理適度、呵護市場的積極信號。



與去年每次下調0.25個百分點的兩次降準相比，此次降準幅度提高至0.5個百分點。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，貨幣政策逆周期調節力度增大，為貨幣信貸增長提供了有力支撐，有助於推動一季度信貸延續平穩增長勢頭。



降準可有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，特別是量大面廣的地方法人金融機構，流動性壓力將明顯緩解。與此同時，中國人民銀行還通過其他渠道進一步投放流動性：向三家政策性銀行投放抵押補充貸款（PSL）5000億元，助力“三大工程”建設；1月15日加量續做9950億元中期借貸便利（MLF）操作，確保流動性合理充裕……

