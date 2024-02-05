中評現場：韓、朱尾牙高唱我們都是一家人

韓國瑜和朱立倫及眾藍委高唱我們都是一家人。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）歲末年終之際，中國國民黨中央黨部5日晚上舉辦尾牙，國民黨主席朱立倫邀請新上任的“立法院長”韓國瑜和副院長江啟臣和眾藍委們出席同歡，眾人還在台上同唱原住民的經典歌曲“我們都是一家人”，象徵替國民黨未來團結一心打拚的心，氣氛非常歡樂。



為犒賞黨工辛勞，國民黨中央5日晚上在中央黨部12樓舉辦尾牙，請來外燴席開22桌，包括朱立倫、韓國瑜、前主席吳伯雄等大咖都出席，另外還有10多位國民黨“立委”到場共襄盛舉，加碼現金紅包提供抽獎



席間，朱立倫點名韓國瑜唱歌，韓國瑜則要新科“立委”徐巧芯提出建議歌單。徐反問，她選的都很難，韓回說，不會比張惠妹還難吧？徐巧芯則笑說，就是張惠妹！讓現場一片笑聲。



最終韓國瑜偕同江啟臣和眾藍委合唱“我們都是一家人”，更邀朱立倫上台同唱，歌詞寓意象徵國民黨是大家庭。



禮數周到的韓國瑜隨後也與江啟臣、黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷一同以茶代酒逐桌致意，感謝黨工的辛勞。



國民黨因遭黨產凍結，自2017年後，即停發年終獎金，至今已8年，期間還多次未辦尾牙。直到2022年國民黨九合一選舉勝選，去年出朱立倫才自掏腰包叫外燴宴請黨工，今年也比照辦理，每人可拿新台幣8000元禮券，尾牙現場則有摸彩活動。