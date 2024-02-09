民眾黨年夜飯拚場　魚煎到解體笑料不斷

張志豪煎黃魚煎到魚解體，讓其他人笑到肚子痛。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨農曆年推出春節節目《眾華一番》PK賽，今年邀請新光集團“長公主”、前民眾黨“立委”吳欣盈做評審嘉賓，品嚐由民眾黨台北市議員黃瀞瑩、林珍羽、張志豪、陳宥丞與新北市議員陳世軒用新台幣500元以內的食材烹煮出的龍年除夕主菜料理，但選手們不是煎魚煎到解體，就是熱壓紅龜粿到燒焦等意外狀況頻頻，過程中笑料不斷。



民眾黨去年就曾在春節期間推出特別節目《眾華一番》PK賽，還經歷民眾黨主席柯文哲的毒舌評審洗禮，2024年《眾華一番》2.0升級版於除夕登場，由外號“阿麗”的吳欣盈，與“戰狼小姊姊”陳智菡擔任評審，台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪 、新北市議員陳世軒、柯辦發言人吳怡萱等人大展廚藝。



選手的第一關挑戰就是用500元在南門市場購買食材，不過難度並不大，由於柯文哲任內推動南門市場改建，讓攤商一看到民眾黨市議員來買菜，不是送就是打折，讓黃瀞瑩笑得樂呵呵，張志豪省了一包高湯錢也超嗨。



琳瑯滿目的喜氣料理，不怕不夠吃，只怕吃不完！原本想包水餃，卻發現水餃皮賣光，臨時改主意的林珍羽巧手烹調“揚眉兔氣金龍來”龍蝦沙拉，還特地買流沙餡的“小兔包”，要讓這場除夕盛宴“甜甜蜜蜜、圓圓滿滿”。



張志豪則買了2條黃魚300元，自嘲“煎壞了還有備用”，沒想到一語成讖，煎魚煎到魚解體，讓一旁看到的陳宥丞笑到肚子痛，還好另一條黃魚成功料理成“魚躍龍門”香煎黃魚。

