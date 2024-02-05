澤連斯基視察前線　稱考慮更換多名高官

中評社北京2月5日電／據央視新聞：當地時間2月4日，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基視察扎波羅熱南部地區作戰前線，視察期間附近地區發生爆炸。在意大利媒體同一天播出的採訪中，澤連斯基證實，他正在考慮更換一批高級官員。



澤連斯基4日在社交媒體說，他視察了扎波羅熱地區羅博季涅的第65機械化旅駐地。配圖顯示，他身穿防彈衣在地下掩體與士兵握手、頒發獎章。



烏克蘭總統發言人謝爾蓋·尼基福羅夫當天晚些時候說，澤連斯基視察羅博季涅期間，附近地區發生了爆炸。



羅博季涅是俄烏衝突南部戰線的主要熱點地區之一，烏軍去年8月收復了這座村莊。



路透社報導，澤連斯基視察前線正值烏軍總司令瓦列里·扎盧日內將遭解職的猜測愈演愈烈。兩名消息人士2日說，烏克蘭政府已經告知美國白宮，澤連斯基打算解職扎盧日內。



在意大利廣播電視公司4日播出的專訪中，澤連斯基證實他考慮更換數名高級別官員，不僅涉及軍方高層。“當我談到人事變動時，我考慮的是一些嚴肅的事情，不僅涉及某個人，而是關係到國家領導層的方向，”他說，“人事變動必要，我正在考慮替換一些官員，不僅在軍隊層面。”



一段時間以來，扎盧日內與澤連斯基的矛盾陸續見諸烏克蘭國內外媒體。烏克蘭主要報紙《烏克蘭真理報》去年年底以多名不願公開姓名的官員為消息源，披露兩人矛盾尖銳。



扎盧日內去年11月接受英國《經濟學人》雜誌採訪時說，俄烏衝突進入消耗戰階段，戰場陷入“僵局”，可能有利於俄方，烏克蘭必須重建軍力。澤連斯基否認這一說法。路透社認為，扎盧日內對戰局的評估與澤連斯基公開言論中的樂觀情緒形成鮮明對比；解職扎盧日內可能影響烏軍前線士兵的士氣。



一些媒體推測，烏克蘭陸軍司令亞歷山大·瑟爾斯基或者國防部情報總局局長基里洛·布達諾夫可能接替扎盧日內的職務。