蔡英文10年沒逛大賣場很興奮　拿現鈔買單

蔡英文與美食YouTuber“陪沈團”農曆年前逛大賣場。（照片：“總統府”提供） 中評社台北2月10日電（記者 黃筱筠）蔡英文今年5月將卸任，她在春節前夕與美食YouTuber“陪沈團”成員一起逛大賣場，蔡英文自己也透露已經10年以上沒有逛大賣場，可以來逛大賣場非常興奮。她也講到自己喜歡吃澱粉類、麻糬等，尤其最愛三色豆，到現在都會吃，現場直接跟三色豆合影。逛到最後結帳時，蔡英文更拿出紙鈔新台幣4千元買單。



許多民眾都會在過年前夕前往大賣場或傳統市場採買年節用品，而在今年農曆年前，蔡英文也久違地前往大賣場購買年貨食品。



為了讓蔡英文更了解民眾的喜好，邀請到以風格生活化著名的美食YouTuber“陪沈團”，陪同蔡英文一起逛大賣場的年貨大街。而本次前往的賣場位於西門商圈周邊，許多國際旅客來台後常會在該賣場購買伴手禮回國。在當日行程中，也有來自非洲旅客正在逛賣場，看到蔡英文時也驚喜地與蔡打招呼。



蔡英文說，對於能到大賣場採購的心情非常興奮，因為自己已超過10年沒逛大賣場。現場“陪沈團”向蔡英文推薦許多美味食品，也向蔡介紹國際旅客喜愛的台灣伴手禮，提到韓國客人最喜歡芳香劑“熊寶貝”。



此外，“陪沈團”也向蔡英文介紹賣場與“農業部”農糧署共同推出的“幸福餐盒”，平價價格及豐富的菜色，蔡當天看到便當也說，這個雞翅看起來很好吃，立刻購買當成午餐。



蔡英文在現場除了分享她平常愛吃的食物，也在現場採買零食、泡麵、蔥油餅、饅頭、冰棒等食品，以及愛吃的三色豆。在行程最後，也與賣場員工合照及發放一元福袋，向辛苦的店員拜個早年。